РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Хроника событий

Турция не намерена обсуждать с США операцию в Африне

Сюжет:
Военная операция Турции в Африне (225)
09:3007.02.2018
(обновлено: 10:44 07.02.2018)
246801
© AFP 2018 / George OurfalianВ Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018
© AFP 2018 / George Ourfalian

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Анкара не будет обсуждать с Вашингтоном операцию в сирийском Африне, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018
© AFP 2018 / George Ourfalian
В Турции сообщили об уничтожении 932 боевиков с начала операции в Африне
"Американские военные в Африне отсутствуют. Возможно, там время от времени бывают лишь сотрудники их спецслужб. Поэтому у нас нет необходимости обсуждать тему Африна с США", — заявил Чавушоглу в эфире телеканала TGRT.

Он вновь призвал Вашингтон отказаться от политики вооружения Сил самообороны курдов (YPG).

"Не стоит наносить вред турецко-американским отношениям. Если мы союзники, то США должны сделать этот шаг. Если США его не сделают, если они не устранят эту угрозу, то мы сами должны уничтожить эту угрозу", — сказал министр.

Он подчеркнул, что Турция не может доверять США, поскольку Вашингтон не сдержал обещаний по Сирии. "Они должны удалить YPG из Манбиджа. Также они должны прервать свои связи с YPG", — добавил Чавушоглу.

Противоречия Турции и США

Американские военные в Сирии
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Базы США в Сирии: все не так, как кажется
Анкара считает, что Силы самообороны сирийских курдов связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, которая признана террористической группировкой в Турции и США.

Власти США открыто называют Силы самообороны курдов своими союзниками и продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии для охраны подконтрольных им территорий. В ответ на это Эрдоган пообещал уничтожить эти отряды.

Кроме того, Эрдоган обвинил Штаты в поставке оружия курдам. В конце января Дональд Трамп заверил, что Вашингтон прекратил эти поставки.

Операция в Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Эрдоган рассказал, против кого направлено военное присутствие США в Сирии
Анкара с 20 января проводит в Африне операцию "Оливковая ветвь" против формирований SDF, состоящих из курдско-арабских отрядов, в том числе YPG. На стороне Турции выступают боевики "Сирийской свободной армии".

Анкара считает бойцов "Сирийских демократических сил" террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана.

Дамаск решительно осудил действия Турции. В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
Хроника событий
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
gia1780
Анкара не будет обсуждать с Вашингтоном операцию в сирийском Африне,Ключевые слова с Вашингтоном и С москвой тоже.
10:01
07.02.2018
ОтветитьНе отвечать
conaru
Да спасибо дипломаты России вы теперь поставили родину раком, нам жалко обоих, и за кого болеть не понятно за турков или курдов, ясно одно все накрылось медным тазом и попытка растянуть одеяло политики уже вызвало в нем дыры.
09:58
07.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена