Турция не намерена обсуждать с США операцию в Африне

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Анкара не будет обсуждать с Вашингтоном операцию в сирийском Африне, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Он вновь призвал Вашингтон отказаться от политики вооружения Сил самообороны курдов (YPG).
"Не стоит наносить вред турецко-американским отношениям. Если мы союзники, то США должны сделать этот шаг. Если США его не сделают, если они не устранят эту угрозу, то мы сами должны уничтожить эту угрозу", — сказал министр.
Он подчеркнул, что Турция не может доверять США, поскольку Вашингтон не сдержал обещаний по Сирии. "Они должны удалить YPG из Манбиджа. Также они должны прервать свои связи с YPG", — добавил Чавушоглу.
Противоречия Турции и США
Власти США открыто называют Силы самообороны курдов своими союзниками и продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии для охраны подконтрольных им территорий. В ответ на это Эрдоган пообещал уничтожить эти отряды.
Кроме того, Эрдоган обвинил Штаты в поставке оружия курдам. В конце января Дональд Трамп заверил, что Вашингтон прекратил эти поставки.
Операция в Африне
Анкара считает бойцов "Сирийских демократических сил" террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана.
Дамаск решительно осудил действия Турции. В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.
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