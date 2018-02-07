Турция не намерена обсуждать с США операцию в Африне

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Анкара не будет обсуждать с Вашингтоном операцию в сирийском Африне, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Американские военные в Африне отсутствуют. Возможно, там время от времени бывают лишь сотрудники их спецслужб. Поэтому у нас нет необходимости обсуждать тему Африна с США", — заявил Чавушоглу в эфире телеканала TGRT

Он вновь призвал Вашингтон отказаться от политики вооружения Сил самообороны курдов (YPG).

"Не стоит наносить вред турецко-американским отношениям. Если мы союзники, то США должны сделать этот шаг. Если США его не сделают, если они не устранят эту угрозу, то мы сами должны уничтожить эту угрозу", — сказал министр.

Он подчеркнул, что Турция не может доверять США, поскольку Вашингтон не сдержал обещаний по Сирии. "Они должны удалить YPG из Манбиджа. Также они должны прервать свои связи с YPG", — добавил Чавушоглу.

Противоречия Турции и США

Анкара считает, что Силы самообороны сирийских курдов связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, которая признана террористической группировкой в Турции и США.

Власти США открыто называют Силы самообороны курдов своими союзниками и продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии для охраны подконтрольных им территорий. В ответ на это Эрдоган пообещал уничтожить эти отряды.

Кроме того, Эрдоган обвинил Штаты в поставке оружия курдам. В конце января Дональд Трамп заверил, что Вашингтон прекратил эти поставки.

Операция в Африне

Анкара с 20 января проводит в Африне операцию "Оливковая ветвь" против формирований SDF, состоящих из курдско-арабских отрядов, в том числе YPG. На стороне Турции выступают боевики "Сирийской свободной армии".

Анкара считает бойцов "Сирийских демократических сил" террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана.

Дамаск решительно осудил действия Турции. В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.

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