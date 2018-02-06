В Турции сообщили о нейтрализации 970 боевиков с начала операции в Африне

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы (ВС) с начала операции в сирийском Африне нейтрализовали 970 террористов, заявил турецкий генеральный штаб во вторник.

"Шестого февраля в ходе операции "Оливковая ветвь" ликвидировано 23 члена террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ*. Число террористов, нейтрализованных с начала операции, достигло 970", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости.

Ранее генштаб ВС Турции сообщил о потерях турецкой армии в ходе операции — 16 человек погибли, более 60 ранены.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

* Террористическая организация, запрещена в России

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