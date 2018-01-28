Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Латакия — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – один, Дамаск – один", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"*.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. За прошедшие сутки медицинская помощь оказана 17 людям.

Также добавляется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Альдиба провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2340. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

* Террористическая организация, запрещена в России

