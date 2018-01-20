Герасимов обсудил с Данфордом ситуацию в Сирии

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джосефом Данфордом, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

"Двадцатого января 2018 г. состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом", — говорится в сообщении.

Также в Минобороны добавили, что в ходе встречи была "обсуждена ситуация в Сирии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес".