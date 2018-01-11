Минобороны ведет мониторинг применения вооружения боевиками в Сирии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Минобороны РФ ведет постоянный мониторинг применения всех типов вооружения и военной техники боевиками в Сирии, вырабатывает меры противодействия, сообщает Генштаб ВС РФ.

"Необходимо отметить, что Минобороны России ведется постоянный мониторинг применения всех типов вооружения и военной техники боевиками на территории Сирии и вырабатываются необходимые меры противодействия. Это в полной мере относится и к беспилотным летательным аппаратам", — приводит генштаб слова генерал-майора Александра Новикова.