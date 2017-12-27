Лавров назвал главную антитеррористическую задачу в Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главной антитеррористической задачей в Сирии является разгром боевиков террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"*, по данным Москвы, боевики получают помощь извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас, конечно, главной антитеррористической задачей является разгром также "Джебхат-ан-Нусры"*, — заявил Лавров на встрече с лидером блока сирийской оппозиции "Завтра Сирии" Ахмадом Джерба.

Лавров отметил, что сирийская армия вместе со своими союзниками при поддержке РФ "теснит нусровцев".

"Но они пока еще сопротивляются, в том числе, по нашим данным, за счет получения помощи извне. Но, как сказал наш президент, в случае рецидивов террористической активности мы будем активнейшими образом с помощью наших ВКС поддерживать действия сирийской армии. С этой целью было принято решение, оно опирается на межправсоглашение с Дамаском, о пунктах постоянного базирования российских вооружённых сил в Тартусе и Хмеймиме ", — добавил министр.

* Террористическая организация, запрещена в России