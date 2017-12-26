Военная полиция в Сирии показала себя с лучшей стороны, заявил Шойгу

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Военная полиция, впервые широко применявшаяся в ходе сирийской операции, показала себя с лучшей стороны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания во вторник.

"Пожалуй, впервые в таком широком масштабе применялась военная полиция, и показала себя с самой лучшей стороны", — заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что борьба с террористами в Сирии была одной из важнейших задач Вооруженных сил и в прошлом году, и в нынешнем.

"Это одна из ключевых задач, которую выполняли Вооруженные силы: Воздушно-космические силы (ВКС), военная полиция, морская пехота, наши подразделения беспилотной авиации, флот — все, кто так или иначе был задействован", — сказал министр обороны.

Он подчеркнул, что в ходе сирийской операции было "отработано многое, начиная от уникальной в своем роде логистической схемы по доставке необходимых грузов для работы нашей группировки в Сирии, и завершая работой нашего оружия".

"Это касается и высокоточного оружия, и многого другого — системы наведения, система "Стрелец", работа дальней авиации", — сказал Шойгу.

Он добавил, что на прошлой неделе завершен вывод основной части группировки, которая находилась в Сирии, включая авиационную и другую технику.