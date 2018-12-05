В Алеппо при обстреле со стороны боевиков погиб сирийский военный

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в сирийской провинции Алеппо, один сирийский военный погиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"В идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения боевых действий. Боевиками незаконных вооруженных формирований обстрелян населенный пункт Эз-Зиара провинции Алеппо. В результате обстрела погиб один военнослужащий вооруженных сил САР", — сообщил он.

Соломатин также сообщил, что за прошедшие сутки Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Ххмеймат-Эд-Даер провинции Алеппо, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.