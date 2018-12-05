В Алеппо при обстреле со стороны боевиков погиб сирийский военный

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в сирийской провинции Алеппо, один сирийский военный погиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Соломатин также сообщил, что за прошедшие сутки Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Ххмеймат-Эд-Даер провинции Алеппо, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.
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