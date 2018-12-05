В Турции раскритиковали заявление США о кризисе астанинского процесса

АНКАРА, 5 дек — РИА Новости. Заявление спецпредставителя госдепартамента США по Сирии Джеймса Джеффри о возможности краха астанинского процесса по сирийскому урегулированию является очень неудачным, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как ранее заявил Джеффри, США считают, что на астанинском процессе по сирийскому урегулированию можно будет поставить крест, если к 14 декабря не будет созван сирийский конституционный комитет.

"Заявление Джеффри по Астане очень неудачное, и я не думаю, что это было его личным мнением. Если сегодня все говорят о том, что в Сирии продолжается перемирие, идет работа по формированию конституционного комитета, то это значит, что у переговоров в Астане есть реальные результаты. В Женеве ничего не получилось, ни одного шага не было сделано. И если сегодня мы с Россией смогли договориться по Идлибу, то это благодаря Астане, Сочи", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.

Последняя встреча в Астане состоялась в конце ноября. В ней участвовали делегации стран-гарантов России, Турции, Ирана, спецпосланник ООН, представители правительства Сирии и оппозиции. По его итогам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил РИА Новости, что формирование конституционного комитета идет по согласованию со всеми участниками астанинского процесса, но до конца договориться о составе комитета не удалось.

Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане проведут в первой половине февраля 2019 года.

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