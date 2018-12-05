В Турции раскритиковали заявление США о кризисе астанинского процесса

АНКАРА, 5 дек — РИА Новости. Заявление спецпредставителя госдепартамента США по Сирии Джеймса Джеффри о возможности краха астанинского процесса по сирийскому урегулированию является очень неудачным, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Заявление Джеффри по Астане очень неудачное, и я не думаю, что это было его личным мнением. Если сегодня все говорят о том, что в Сирии продолжается перемирие, идет работа по формированию конституционного комитета, то это значит, что у переговоров в Астане есть реальные результаты. В Женеве ничего не получилось, ни одного шага не было сделано. И если сегодня мы с Россией смогли договориться по Идлибу, то это благодаря Астане, Сочи", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.
Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане проведут в первой половине февраля 2019 года.
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