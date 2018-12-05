В Дейр-эз-Зоре боевики ИГ* удерживают около семи тысяч мирных граждан

ЖЕНЕВА, 5 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН обеспокоена судьбой 7 тысяч мирных граждан, которых удерживают в сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевики террористической группировки ИГ*, заявила на пресс-конференции верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Мы озабочены ситуацией в провинции Дейр-эз-Зор. Несколько недель назад мы были озабочены ситуацией в Идлибе, но сейчас мирных жителей продолжают использовать в качестве пешек и они продолжают платить самую высокую цену за конфликт. Порядка 7 тысяч мирных граждан находятся в ловушке в этих районах, которые удерживает ИГ*", — сказала она.

Бачелет отметила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека располагает данными о том, что боевики ИГ* проводят казни людей при подозрении их в сотрудничестве с действующими на севере Сирии отрядами Сирийских демократических сил, а также другими участниками конфликта.

"Мы хотим призвать все антиправительственные группы предпринять все меры по защите мирных граждан и убрать весь военный персонал и военную технику из районов проживания гражданских, что требует международное гуманитарное право. Использование военной силы одной стороной не является оправданием для несоблюдения международного гуманитарного права другими", — добавила глава УВКПЧ ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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