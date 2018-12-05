Боевики атаковали сирийских военных на севере Латакии, сообщил источник

ДАМАСК, 5 дек — РИА Новости. Сирийская армия в среду отразила атаку боевиков на севере провинции Латакия, ликвидировав нескольких террористов, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

"Отряды сирийской армии на севере провинции Латакия сорвали попытку террористов напасть из деревни Айн аль-Хаур на позицию вооруженных сил в пяти километрах от города Кенсабба на трассе Латакия — Джиср-эш-Шугур", — сказал источник.

По его словам, ликвидированы несколько боевиков, оставшиеся члены группировки бежали.

Джиср-эш-Шугур является одним из основных оплотов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. По данным осведомленных источников, в этом городе дислоцированы отряды иностранных наемников, в основном из стран Центральной Азии.

* Террористическая организация, запрещена в России

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