Генштаб: на востоке Сирии "спящие" ячейки ИГ* перешли к активным действиям

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На востоке Сирии "спящие" террористические ячейки "Исламского государства"* перешли к активным действиям, начали расширять зону влияния, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Как отметил Герасимов, "на востоке страны такие меры не принимаются".
"Наоборот, мы видим, как возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция и подконтрольные им отряды Сирийских демократических сил уже в течение шести месяцев не могут завершить разгром формирований ИГИЛ* в районе населенного пункта Хаджин", — отметил он.
По словам Герасимова, речь идет о районе 2,5-3 километра, протяженностью 25 километров.
"По опыту ведения боевых действий правительственными войсками задача такого плана может быть выполнена в течение 1–2 недель", — отметил начальник генштаба.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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