Запад мешал гуманитарной операции в пригородах Дамаска, заявили в Генштабе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Запад начал мешать проведению гуманитарной операции на завершающем этапе освобождения от террористов пригородов Дамаска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
По его словам, 7 апреля "Белые каски", которую Герасимов назвал "псевдогуманитарной организацией", сняла постановочный сюжет о "применении правительственными войсками химического оружия в городе Дума", что спровоцировало нанесение США и их союзниками ракетного удара по Сирии.
"Всего было применено 105 крылатых ракет различного базирования. Сирийские силы противовоздушной обороны этот ракетный удар успешно отразили", — добавил Герасимов.
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