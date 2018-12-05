Запад мешал гуманитарной операции в пригородах Дамаска, заявили в Генштабе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Запад начал мешать проведению гуманитарной операции на завершающем этапе освобождения от террористов пригородов Дамаска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"На завершающем этапе освобождения от террористов пригородов Дамаска мы столкнулись с нарастающим сопротивлением проведению гуманитарной операции со стороны стран Запада", — сказал Герасимов зарубежным военным атташе.

По его словам, 7 апреля "Белые каски", которую Герасимов назвал "псевдогуманитарной организацией", сняла постановочный сюжет о "применении правительственными войсками химического оружия в городе Дума", что спровоцировало нанесение США и их союзниками ракетного удара по Сирии.

"Всего было применено 105 крылатых ракет различного базирования. Сирийские силы противовоздушной обороны этот ракетный удар успешно отразили", — добавил Герасимов.

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

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