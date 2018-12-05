Россия предлагала США ликвидировать базу в Эт-Танфе, заявил Герасимов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия предлагала США ликвидировать базу в Эт-Танфе в Сирии и установить там совместный контроль, но США не ответили, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Мы со своей стороны предлагали ликвидировать зону и установить совместный российско-американский контроль над пограничным переходом, но американские партнеры оставили наши предложения без ответа", — сказал он.

Как отметил Герасимов, сами американцы оправдывают целесообразность своего военного присутствия в Эт-Танфе необходимостью противодействия Ирану, который якобы использует сирийско-иракский участок границы для перемещения в Сирию вооружения и военной техники.

"Обостряется обстановка на восточном берегу реки Евфрат, где США, опираясь на сирийских курдов, пытаются создать независимое от центральной власти квазигосударственное образование. Ими уже формируется правительство так называемой Демократической федерации северной Сирии. Американцы, подкрепляя сепаратистские настроения курдов поставками вооружения и военной техники, допускают притеснения ими арабских племен", — добавил Герасимов.

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