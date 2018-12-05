МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. США пытаются создать в Сирии независимое от Дамаска квазигосударственное образование курдов, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Обостряется обстановка на восточном берегу реки Евфрат, где США, опираясь на сирийских курдов, пытаются создать независимое от центральной власти квазигосударственное образование. Ими уже формируется правительство так называемой Демократической федерации северной Сирии. Американцы, подкрепляя сепаратистские настроения курдов поставками вооружения и военной техники, допускают притеснения ими арабских племен", — сказал Герасимов.