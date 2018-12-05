Из зон деэскалации в Сирии вывели более 230 тысяч человек

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Сирии в ходе операций через специально созданные гуманитарные коридоры из зон деэскалации было выведено более 230 тысяч человек, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В ходе операций через специально созданные гуманитарные коридоры из зон деэскалации было выведено более 230 тысяч человек. "Непримиримым" боевикам был обеспечен выезд в провинцию Идлиб и на север провинции Алеппо в город Джераблу", — сказал он.

Как отметил Герасимов, при этом жертв среди мирных жителей и членов отрядов умеренной оппозиции не допущено. Кроме того, боевиками было добровольно сдано 650 единиц вооружения и военной техники.

"Более 40 тысяч бойцов вооруженных отрядов "умеренной" оппозиции присоединились к правительственным войскам", — добавил Герасимов.

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