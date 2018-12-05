Из зон деэскалации в Сирии вывели более 230 тысяч человек

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Сирии в ходе операций через специально созданные гуманитарные коридоры из зон деэскалации было выведено более 230 тысяч человек, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Как отметил Герасимов, при этом жертв среди мирных жителей и членов отрядов умеренной оппозиции не допущено. Кроме того, боевиками было добровольно сдано 650 единиц вооружения и военной техники.
"Более 40 тысяч бойцов вооруженных отрядов "умеренной" оппозиции присоединились к правительственным войскам", — добавил Герасимов.
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