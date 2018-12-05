МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва считает, что незаконное присутствие США в Сирии нацелено на расчленение суверенной страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нарастающую озабоченность вызывает сомнительная деятельность ведомой США международной коалиции в Сирии. Продолжается незаконная оккупация 55-километровой зоны вокруг военной базы в Ат-Танфе, где американцы ведут себя уже как полноправные хозяева", — сказала Захарова во время брифинга в среду.

Оттуда в ночь на 3 декабря было нанесено несколько ракетных ударов по позициям правительственных войск, американская сторона утверждает, что обстрел проводился якобы по местам расположения боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, однако официальные сирийские СМИ это опровергают, отметила официальный представитель российского МИД.

"В более широком плане цель незаконного американского присутствия, как нам видится, заключается в попытке разыграть в Заевфратье "курдскую карту", вести дело к банальному расчленению суверенной Сирии, несмотря на официальные заявления о якобы приверженности ее единству и территориальной целостности", — подчеркнула она.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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