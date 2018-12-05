В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала один случай нарушения режима прекращения огня, Турция зафиксировала 7 нарушений, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано 7 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб-4, Алеппо-3", — говорится в документе на сайте Минобороны.

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция — в Хмеймат-Эд-Даере провинции Алеппо выдано 500 продовольственных наборов весом 2,16 тонны.

Отмечается, что всего Центром по примирению проведено 2009 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3151,28 тонны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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