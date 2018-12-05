Крупнейший арматурный завод на севере Сирии возобновит работу до конца года

ДАМАСК, 5 дек — РИА Новости. Крупнейший на севере Сирии завод по производству арматуры "Аль-Шарк", расположенный в Алеппо и закрывшийся в 2012 году, возобновит свою деятельность в конце декабря, сообщил журналистам технический директор предприятия Фади Жнейдан.
По словам главного технолога Али Джума аль Ахмада, отремонтировано 15 из 16 станков, необходимых для производства арматуры. "Нам осталось отремонтировать один станок, и вся основная технологическая цепочка будет восстановлена", — пояснил он.
Руководство предприятия сообщило, что до конца года будет закуплена первая партия металла и запущена первая плавильная печь. Выйти на довоенные объемы производства планируется в 2019 году.
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