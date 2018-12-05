Крупнейший арматурный завод на севере Сирии возобновит работу до конца года

ДАМАСК, 5 дек — РИА Новости. Крупнейший на севере Сирии завод по производству арматуры "Аль-Шарк", расположенный в Алеппо и закрывшийся в 2012 году, возобновит свою деятельность в конце декабря, сообщил журналистам технический директор предприятия Фади Жнейдан.

"До войны это был крупнейший арматурный завод на севере страны, на котором работало около 200 человек. Мы производили до 700 тонн арматуры в сутки, полностью обеспечивали сирийский рынок и экспортировали часть продукции. С началом войны в 2012 году были закрыты дороги для подвоза сырья, и производство остановилось. Восстановление завода началось в 2015 году, и мы рассчитываем, что запуск предприятия состоится до конца этого года", — сказал Жнейдан, заметив, что арматура крайне необходима для ремонта и реконструкции разрушенных во время войны зданий в Сирии, а также строительства новых домов.

По словам главного технолога Али Джума аль Ахмада, отремонтировано 15 из 16 станков, необходимых для производства арматуры. "Нам осталось отремонтировать один станок, и вся основная технологическая цепочка будет восстановлена", — пояснил он.

Руководство предприятия сообщило, что до конца года будет закуплена первая партия металла и запущена первая плавильная печь. Выйти на довоенные объемы производства планируется в 2019 году.

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