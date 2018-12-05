ДАМАСК, 5 дек — РИА Новости. Сирийская армия ликвидировала 23 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в пустыне к востоку от города Хомс, передал в среду сирийский гостелеканал Ikhbariya.
"Отряды сирийской правительственной армии ликвидировали 23 боевиков из остатков ИГ* и уничтожили два их автомобиля, устроив засаду в районе между Бир аль-Хальба и Бир ас-Сафвания в глубине пустыни", — передает телеканал со ссылкой на корреспондента.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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