СМИ: сирийская армия ликвидировала более 20 боевиков ИГ* к востоку от Хомса

ДАМАСК, 5 дек — РИА Новости. Сирийская армия ликвидировала 23 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в пустыне к востоку от города Хомс, передал в среду сирийский гостелеканал Ikhbariya.

"Отряды сирийской правительственной армии ликвидировали 23 боевиков из остатков ИГ* и уничтожили два их автомобиля, устроив засаду в районе между Бир аль-Хальба и Бир ас-Сафвания в глубине пустыни", — передает телеканал со ссылкой на корреспондента.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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