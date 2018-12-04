Западная коалиция опровергла сообщения о нанесении удара по сирийской армии

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Коалиция во главе с США опровергла РИА Новости сообщения о нанесении ракетного удара по подразделениям сирийской армии в воскресенье.

Ранее сирийский гостелеканал Ikhbariya со ссылкой на сирийский военный источник сообщил, что силы международной коалиции во главе с США в воскресенье выпустили несколько ракет в направлении позиций сирийской армии в районе горной гряды аль-Гураб. В МИД САР заявили, что коалиция в очередной раз продемонстрировала свою поддержку террористов.

"Это неправда. Коалиция наносила удары только по ИГ*, — сказал во вторник РИА Новости представитель коалиции Шон Райан.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действует без разрешения властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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