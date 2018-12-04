В Сирию за сутки вернулись более 1000 человек

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Более 1000 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 1002 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 158 человек (женщин – 48, детей – 80), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 844 человека (женщин – 253, детей – 430)", — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 223 человека.

Отмечается, что за прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Самма (провинция Эс-Сувейда), в ходе которой населению выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,17 тоны. Кроме того, фондом имени Ахмата Кадырова была проведена благотворительная акция в Карим-Аль-Мейсар (провинция Алеппо): выданы одна тонна хлеба и 80 комплектов теплой одежды. Согласно бюллетеню, в населенном пункте Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) медицинская помощь оказана 42 жителям, в том числе 19 детям.

По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 13,3 гектара территорий в провинциях Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.

"Разминированы 13,3 гектара территории. Обнаружены и уничтожены 30 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе одно самодельное взрывное устройство (СВУ)", — добавляется в бюллетене.

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