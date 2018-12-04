В Сирию за сутки вернулись более 1000 человек

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Более 1000 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.
Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 223 человека.
Отмечается, что за прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Самма (провинция Эс-Сувейда), в ходе которой населению выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,17 тоны. Кроме того, фондом имени Ахмата Кадырова была проведена благотворительная акция в Карим-Аль-Мейсар (провинция Алеппо): выданы одна тонна хлеба и 80 комплектов теплой одежды. Согласно бюллетеню, в населенном пункте Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) медицинская помощь оказана 42 жителям, в том числе 19 детям.
"Разминированы 13,3 гектара территории. Обнаружены и уничтожены 30 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе одно самодельное взрывное устройство (СВУ)", — добавляется в бюллетене.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>