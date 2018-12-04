Глава МИД Сирии обсудил координацию позиций с коллегой из КНДР

ДАМАСК, 4 дек – РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем обсудил в Дамаске во вторник с главой МИД КНДР Ли Ён Хо отношения двух стран и события в регионе, сообщает пресс-служба сирийского внешнеполитического ведомства.

Министры обсудили пути укрепления и развития отношений Сирии и КНДР во всех сферах и подчеркнули необходимость координации позиций на международной арене, в том числе в вопросах, угрожающих их суверенитету.

"Стороны также обсудили развитие ситуации в Сирии, в регионе, а также достижения сирийской арабской армии в войне над терроризмом… Министр Муаллем подчеркнул, что САР продолжит поддерживать КНДР в вопросе противостояния экономическим санкциям США, наложенным на страну десятки лет назад", — говорится в заявлении МИД Сирии.

Ли Ён Хо, в свою очередь, отметил, что КНДР выступает на стороне Сирии в борьбе с терроризмом, а также поблагодарил власти САР за "поддержку с целью прекращения экономической блокады КНДР".

На встрече присутствовали замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад, советник министра Ахмад Арнус, посол КНДР в Дамаске и другие дипломаты, отмечается в заявлении.