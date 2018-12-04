В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, Турция зафиксировала 8 нарушений, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что всего Центром по примирению проведено 2008 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3146,1 тонны.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в Самме провинции Эс-Сувейда выдано 500 продовольственных наборов, весом 2,1 тонны.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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