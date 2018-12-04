В Госдепе прокомментировали итоги встречи "малой группы" по Сирии

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. США ждут доклада спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, чтобы сделать вывод о том, идет ли в Сирии политический процесс, заявил в понедельник журналистам спецпредставитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри, комментируя итоги встречи так называемой "малой группы".
В "малую группу", представители которой встретились в понедельник в Вашингтоне, входят США, Великобритания, Франция, Германия, Иордания, Египет и Саудовская Аравия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>