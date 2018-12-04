В Госдепе прокомментировали итоги встречи "малой группы" по Сирии

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. США ждут доклада спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, чтобы сделать вывод о том, идет ли в Сирии политический процесс, заявил в понедельник журналистам спецпредставитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри, комментируя итоги встречи так называемой "малой группы".

"Мы ждем доклад де Микстуры 14 декабря перед Советом Безопасности ООН. Это будет ключевой момент, когда мы увидим, движется ли у нас вперед политический процесс (в Сирии) под эгидой ООН при, возможно, помощи участвующих в астанинском процессе стран-гарантов, которые оказывают давление на Дамаск", — сказал он.

В "малую группу", представители которой встретились в понедельник в Вашингтоне, входят США, Великобритания, Франция, Германия, Иордания, Египет и Саудовская Аравия.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>