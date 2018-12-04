США не подтвердили факт химатаки в Алеппо

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. США не могут подтвердить факт атаки с применением химического оружия в сирийском Алеппо и рассчитывают получить больше информации об инциденте, сообщил журналистам спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики 24 ноября обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение. В Минобороны подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.
Разведка обнаружила в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб огневые средства, из которых боевики наносили эти удары по Алеппо, и российские самолеты нанесли удары по позициям террористов.
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