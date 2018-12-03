США оценили функционирование зоны деэскалации в Идлибе

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Зона деэскалации в сирийской провинции Идлиб сохраняется, это положительный факт, сообщил журналистам спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Что касается Идлиба, то, во-первых, мы по-прежнему считаем, что это хорошо, что там есть зона деэскалации. Мы полагаем, что она (деэскалация) соблюдается. Все наши обсуждения не только с турками, но и с россиянами показывают, что так и есть", — сказал Джеффри журналистам.

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