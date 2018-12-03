В Сирию за сутки вернулись более 700 человек

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Более 700 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 718 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 172 человека (женщин – 52, детей – 88), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 546 человек (женщин – 164, детей – 279)", — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 958 человек.

Кроме того, фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция в Карим-Хун (провинция Алеппо), были выданы одна тонна хлеба и 80 комплектов теплой одежды. Согласно бюллетеню, в населенном пункте Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) и Абу-Эд-Духур (провинция Идлиб) медицинская помощь была оказана 397 жителям, в том числе 105 детям.

По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 12 гектаров территорий в провинциях Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.

"Разминированы 12 гектаров территории. Обнаружены и уничтожены 34 взрывоопасных предмета (ВОП), в том числе одно самодельное взрывное устройство (СВУ)", — добавляется в бюллетене.

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