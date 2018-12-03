В МИД Сирии прокомментировали ракетный удар коалиции

ДАМАСК, 3 дек – РИА Новости. Международная коалиция во главе с США в очередной раз продемонстрировала свою поддержку террористов, нанеся в воскресенье ракетный удар по сирийской армии, заявил МИД САР.

Сирийский гостелеканал Ikhbariya со ссылкой на сирийский военный источник ранее заявил, что силы международной коалиции во главе с США в воскресенье выпустили несколько ракет в направлении позиций сирийской армии в районе горной гряды аль-Гураб в сирийской пустыне, был нанесен материальный ущерб.

"Эта атака укладывается в политику данной коалиции во главе с США, относительно которой имеются факты, подтверждающие с момента основания коалиции поддержку ею террористических организаций, в первую очередь "Исламского государства"*, чтобы те были послушным инструментом для достижения целей США в регионе", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действует без разрешения властей страны.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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