Папа Франциск призвал молиться за мир в Сирии

ВАТИКАН, 2 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал молиться за мир в измученной войной Сирии и в знак этой молитвы зажег свечу во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане.

"Рождественский пост — время надежды. В этот момент я хочу выразить надежду на мир для детей Сирии, возлюбленной Сирии, измученной войной, которая продолжается уже восемь лет", — заявил понтифик, обращаясь к верующим и паломникам, собравшимся в воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск заявил, что присоединяется к международной благотворительной инициативе "Помощь страдающей церкви", в знак этого он зажег свечу "вместе со многими сирийскими детьми и многими верующими в мире, которые сегодня зажгут свои свечи".

"Будем молиться и помогать христианам остаться в Сирии и на Ближнем Востоке в качестве свидетелей милосердия, прощения и примирения. Пусть огонь надежды дойдет также до всех, кто в эти дни переживает конфликты и напряженность в различных частях света, далеких и близких. Пусть молитва церкви поможет им почувствовать близость Бога и затронет совесть в целях искреннего усилия на благо мира", — подчеркнул папа Римский.

Благотворительная акция "Помощь страдающей церкви" связана с восстановлением жилых домов и общественных зданий христиан Ближнего Востока, в частности, иракских христиан, проживавших в районе Ниневии, где с 2014 года хозяйничали боевики террористической группировки "Исламское государство"*. Цель этого международного проекта состоит в том, чтобы создать условия для возвращения бежавших от войны христиан в родные места.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>