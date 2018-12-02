Путин и Эрдоган согласовали дальнейшие шаги по демилитаризации Идлиба

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Группы двадцати G20 в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Группы двадцати G20 в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече на полях G20 подтвердили договоренность по сирийскому Идлибу и согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договоренность по созданию демилитаризованной зоны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр сообщил, что в последний день сессии "Группы двадцати" президент России и лидер Турции подтвердили договоренность по Идлибу.

"Было отмечено, что, несмотря на активные, последовательные действия наших турецких коллег, все-таки далеко не все экстремисты подчинились требованию освободить двадцатикилометровую демилитаризованную полосу. Согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договоренность по созданию такой демилитаризованной полосы, но одновременно предпринимать меры, чтобы экстремисты не пытались саботировать эту важнейшую договоренность, которую все приветствовали", — заявил Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Из-за отсутствия переводчика английский стал языком переговоров Путина и Эрдогана. Наш переводчик сначала переводил с русского на английский, а турецкий с английского на турецкий. Надеемся, смысл не потерялся pic.twitter.com/xdqWiexbT4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 декабря 2018 г.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

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