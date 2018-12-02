Лавров заявил, что у Запада нет альтернатив "астанинской тройке"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Многие годы РФ не может услышать от западных стран разумной альтернативы тем идеям по Сирии, которые продвигает "астанинская тройка", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конституционный комитет, который сейчас формируется по инициативе трех стран-гарантов астанинского процесса в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, является, по оценке подавляющего большинства стран, единственной работоспособной возможностью начать, наконец, выполнение резолюции 2254 СБ ООН, предполагающей необходимость для всех сирийцев сесть за стол переговоров и вырабатывать общие, обоюдоприемлемые для сирийских сторон подходы к тому, как они хотят жить в своей стране, как они хотят ее обустроить. Ровно это предусмотрено резолюцией упомянутой мною резолюцией СБ ООН", — сказал министр в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия-1 ".

После достижения такого понимания имеется в виду принять новую конституцию и провести на ее основе выборы, подчеркнул Лавров.

"Еще раз повторю, что в сферах борьбы с терроризмом, создания условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, оказания гуманитарной помощи, политического процесса мы не можем уже многие годы услышать разумной альтернативы тем идеям, инициативам, которые продвигает "астанинская тройка", — отметил глава российского МИД.

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