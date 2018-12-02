Лавров заявил об опасности разыгрывания США "курдской карты" в Сирии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Частью действий США на восточном берегу Евфрата и в других районах Сирии является разыгрывание "курдской карты", это очень опасная игра, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Частью их (США — ред.) действий на восточном берегу Евфрата и в других районах Сирии, где они имеют своих спецназовцев и советников, является разыгрывание "курдской карты". Это очень опасная игра, учитывая остроту курдского вопроса в целом ряде стран региона (не только в Сирии, но и в Ираке, Иране, разумеется, в Турции)", — сказал Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По его словам, хотя США на словах пытаются представить свои действия как временные, для всех очевидно, что происходящее на восточном берегу Евфрата явно нарушает объявленную всеми и подтвержденную в резолюции СБ ООН приверженность территориальной целостности Сирии.

Министр подчеркнул, что у Запада нет особой альтернативной стратегии и тактики по Сирии, что становится все более очевидным. "Равно как и становится очевидным, что на восточном берегу Евфрата творятся неприемлемые вещи. Там США пытаются сформировать квазигосударственные структуры, вливают сотни миллионов долларов на обустройство этих районов, чтобы люди возобновили нормальную мирную жизнь, при этом отказываясь восстанавливать инфраструктуру на территориях, подконтрольных сирийскому правительству", — добавил Лавров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действует без разрешения властей страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>