В Сирию за сутки вернулись более 770 человек

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Более 770 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в воскресенье в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 777 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 194 человека (женщин – 58, детей – 98), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 583 человека (женщин – 175, детей – 297)", — говорится в документе.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 928 человек. За сутки фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию в Хараста-Эль-Басаль, в ходе которой в госпитале для онкобольных выданы 25 инвалидных колясок, а также по 166 одеял и полотенец.

Инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 36 взрывоопасных предметов, в том числе одно самодельное взрывное устройство.

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