В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия и Турция в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по три случая нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинциях Латакия — один, Алеппо — один, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях Хама — один, Идлиб — один, Латакия — один", — говорится в документе.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции. В населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны. В населенном пункте Заафарана провинции Хомс выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.

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