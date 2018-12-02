Российские военные передали гуманитарную помощь раненым в госпитале Алеппо

ДАМАСК, 2 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили гуманитарную помощь — 25 инвалидных колясок, а также теплые вещи — раненым в ходе войны солдатам сирийской армии в Алеппо, сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Сергей Попов.

"Мы вручили пострадавшим во время вооруженного конфликта военнослужащим сирийской армии, а также их родственникам инвалидные коляски и теплые вещи. Всего было передано 25 комплектов", — отметил Попов, уточнив, что гуманитарная акция прошла в военном госпитале Алеппо.

Попов заверил врачей госпиталя, что Центр по примирению и российские благотворительные фонды продолжат оказывать помощь военнослужащим сирийской армии, получившим ранения в ходе боевых действий, а также их семьям. Представители сирийского командования и врачи госпиталя отметили, что солдаты и офицеры до конца выполнили свой долг в борьбе с международным терроризмом и поблагодарили российских военнослужащих за внимание к проблемам инвалидов и предоставленную помощь.

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