Российские военные передали гуманитарную помощь раненым в госпитале Алеппо

ДАМАСК, 2 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили гуманитарную помощь — 25 инвалидных колясок, а также теплые вещи — раненым в ходе войны солдатам сирийской армии в Алеппо, сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Сергей Попов.
"Мы вручили пострадавшим во время вооруженного конфликта военнослужащим сирийской армии, а также их родственникам инвалидные коляски и теплые вещи. Всего было передано 25 комплектов", — отметил Попов, уточнив, что гуманитарная акция прошла в военном госпитале Алеппо.
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