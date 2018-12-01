Путин заявил, что Россия и Турция обеспокоены ситуацией в Идлибе

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Россия и Турция обеспокоены ситуацией в сирийском Идлибе, но рассчитывают, что спецслужбы и оборонные ведомства двух стран в ближайшее время решат этот вопрос, а также вопрос создания демилитаризованной зоны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация в Идлибе нас тоже беспокоит. Мы видим, что там пока не все удается нашим турецким партнерам, но они работают. Мы видим тоже, что они работают по созданию демилитаризованной зоны", — заявил Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о его контактах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20.

Он также выразил уверенность, что совместные усилия спецслужб и оборонных ведомств двух стран решат эту задачу в самое ближайшее время.

"Мы надеемся, что и спецслужбы наши, и министерства обороны эту задачу решат в самое ближайшее время", — подчеркнул российский лидер.