Эрдоган заявил, что Турция сохраняет контроль над ситуацией в Идлибе

АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Турция контролирует ситуацию в сирийском Идлибе и продолжит сотрудничество с РФ по урегулированию в этом регионе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в Буэнос-Айресе в субботу.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

"Идлиб — крупный регион, город, и если бы мы не решили этот вопрос, то сотни тысяч беженцев хлынули бы к нам. Достигнутое с РФ соглашение в Сочи, а также договоренности на четырехстороннем саммите Турции, РФ, ФРГ и Франции в Стамбуле выполняются, несмотря на некоторые проблемы. Но в сотрудничестве с РФ мы сохраняем контроль над ситуацией, и сейчас жители Идлиба возвращаются домой. Мы намерены вместе с Россией продолжать эту работу по Идлибу", — сказал Эрдоган журналистам, выступая на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Трансляцию вел телеканал NTV.

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