Чавушоглу рассказал о возможной встрече России, Турции и Ирана по Сирии

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Россия предложила провести встречу глав МИД РФ, Турции и Ирана для обсуждения ситуации с формированием конституционной комиссии Сирии, Анкара это поддерживает, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Что касается конституционной комиссии, (глава МИД РФ) Сергей Лавров предложил встречу трех министров — министров иностранных дел Ирана, России и Турции. В принципе, я согласился", — сказал Чавушоглу журналистам.

Он подчеркнул, что цель запуска работы Конституционной комиссии до конца этого года сохраняется.

Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном — и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийской конституционной комиссии, призванной подготовить конституционную реформу в Сирии. В сентябре представители трех стран согласовали списки участников комиссии от правительства Сирии и от оппозиции. Однако третий список независимых участников, предложенный де Мистурой, многих не устроил, и дискуссии продолжились. Лавров заявил, что Москва не видит причин для форсирования работы комиссии, однако ряд западных стран настаивают на том, чтобы она была запущена до конца года.

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