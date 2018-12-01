Путин отметил необходимость скорейшего выполнения соглашений по Идлибу

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Группы двадцати G20 в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Группы двадцати G20 в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Тайипом Эрдоганом говорил о необходимости более энергичных мер по выполнению турецко-российских договоренностей по сирийскому Идлибу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас была… беседа с президентом Турции Эрдоганом… (обсуждались – ред.) тоже Сирия, тоже Конституционный комитет, Идлиб. Конечно, Путин говорил о необходимости более энергичных мер по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибу, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев, которые были совсем недавно по обстрелу Алеппо, в том числе с применением снарядов, несущих газ, еще нужно установить, что это были за химические вещества", — сказал Песков журналистам в кулуарах саммита.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.