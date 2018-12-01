В Сирию за сутки вернулись более 900 человек

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Свыше 190 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, еще более 720 прибыли из Иордании, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, размещенном на сайте Минобороны РФ.
В места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 605 сирийских граждан.
По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 11,4 гектара территорий в трех провинциях.
"Обнаружено и уничтожено 64 взрывоопасных предмета (ВОП), в том числе три самодельных взрывных устройства (СВУ)", — говорится в сообщении.
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