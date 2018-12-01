В Сирию за сутки вернулись более 900 человек

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Свыше 190 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, еще более 720 прибыли из Иордании, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, размещенном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 922 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 193 человека (женщин – 62, детей – 90), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 729 человек (женщин – 239, детей – 372)", — говорится в сообщении.

В места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 605 сирийских граждан.

По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 11,4 гектара территорий в трех провинциях.

"Обнаружено и уничтожено 64 взрывоопасных предмета (ВОП), в том числе три самодельных взрывных устройства (СВУ)", — говорится в сообщении.

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