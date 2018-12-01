Россия впервые за год не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

До этого в последний раз российская сторона сообщала об отсутствии нарушений режима прекращения огня 27 ноября 2017 года.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, не зафиксировано", — говорится в документе.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон гуманитарных акций не проводилось.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.

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