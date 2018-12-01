Около 30 женщин пополнят ряды сирийской армии после выпуска из академии

ДАМАСК, 1 дек – РИА Новости. Выпуск женщин-военнослужащих состоялся в женской военной академии в Дамаске — единственном учебном заведении, где женщин готовят к прохождению военной службы в рядах сирийской армии, сообщила журналистам начальник академии, генерал Виктория Иосиф Ибрагим.

"Наша академия готовит женщин-военных, которые наравне с мужчинами с оружием в руках будут защищать Сирию. Наши девушки прошли обучение по нескольким специальностям, большинство из которых связаны с компьютерными технологиями и связью. В этом году выпуск составил 30 девушек. После трех лет обучения в академии они освоили разные виды оружия, прошли серьезную физическую подготовку и скоро получат назначения в армию, где будут служить наравне с мужчинами", — отметила генерал Иосиф Ибрагим.

Выпускница академии Уала аль-Ади рассказала, что решила поступить в академию, когда в Сирии началась война. "В этом время я училась в университете на факультете биологии, но решила пойти в академию, чтобы вместе с мужчинами защищать страну от террористов", — отметила она. По словам девушки, в академии она получила специальность в сфере компьютерных технологий.

Во время войны боевики находились совсем рядом с академией, но не решились брать здание штурмом. "Боевики были совсем рядом, но мы их не боялись. Наоборот, они боялись сразиться с нами и не отважились захватить академию, так как знали, что получат отпор", — рассказала лейтенант Нура Ибрагим.

Теперь, после выпуска, девушкам предоставят двухнедельный отпуск, после которого они получат назначения в сирийскую армию.