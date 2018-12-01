Миссия ООН в Сирии заявила об обстреле гуманитарной группы у Дейр-эз-Зора

ДАМАСК, 1 дек – РИА Новости. Миссия ООН в Сирии заявила об обстреле в четверг гуманитарной группы в районе сирийского города Дейр-эз-Зор, в результате которого ранен водитель, организация осуждает подобные атаки, говорится в заявлении пресс-службы миссии.

"ООН в Сирии жестко осуждает атаку на совместную гуманитарную миссию на северо-востоке Сирии, на востоке Дейр-эз-Зора, конкретно – в районе Шихиль-Бусайра. В результате атаки ранен сирийский водитель местной неправительственной организации, ему оказывается медицинская помощь", — говорится в заявлении, опубликованном в ночь на субботу.

"Целью миссии была оценка в преддверии распределения несколькими управлениями ООН гуманитарной помощи тысячам внутренне перемещенных лиц в провинции", — отмечается в заявлении.

В ООН подчеркнули, что подобные нападения на сотрудников гуманитарных организаций являются нарушением международного права и призвали все стороны сирийского конфликта принять меры по защите мирных жителей, в том числе работников гуманитарных организаций. "Подобные атаки абсолютно неприемлемы", — говорится в заявлении.