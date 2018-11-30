Россия нацелена на скорейший созыв Конституционного комитета по Сирии

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Россия вместе с партнёрами нацелена на скорейшее формирование и созыв Конституционного комитета по Сирии в Женеве, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для долгосрочной стабилизации ситуации в Сирии важно продвигать реальный процесс политического урегулирования. В этих целях Россия плотно работает с партнёрами в рамках астанинского формата: с Ираном и Турцией. Нацелены на скорейшее формирование и созыв Конституционного комитета в Женеве", — заявил Путин, выступая на встрече БРИКС "на полях" саммита G20.

Среди других первоочерёдных задач в этой стране Путин назвал восстановление экономики и инфраструктуры, создание условий для возвращения беженцев.

"Надеюсь, что и страны БРИКС подключатся к гуманитарным программам помощи в этой стране", — заявил Путин.

Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном — и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии. В сентябре представители трех стран согласовали списки участников комиссии от правительства Сирии и от оппозиции. Однако третий список независимых участников, предложенный де Мистурой, многих не устроил, и дискуссии продолжились. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не видит причин для форсирования работы комиссии, однако ряд западных стран настаивают на том, чтобы она была запущена до конца года.

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