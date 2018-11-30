В сирийской деревне из-за ударов коалиции погибли 30 мирных жителей

ДАМАСК, 30 ноя — РИА Новости. Государственное телевидение Сирии сообщило, что авиаудары международной коалиции во главе с США по деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в пятницу привели к гибели более 30 мирных жителей, в основном женщин и детей.

"Международная коалиция нанесла новые авиаудары по деревне Шаафа, по предварительным оценкам, погибли более 30 мирных жителей, большей частью женщины и дети", — передает телеканал Ikhbariya.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористов, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая организация, запрещена в России

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