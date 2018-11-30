Почти 800 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Почти 800 сирийцев вернулись на родину за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в пятницу.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 777 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 134 человека (женщин – 40, детей – 68), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 643 человека (женщин – 193, детей – 328)", — говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 51 893 человек, в том числе из Ливана – 26 986, через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" – 16 202, "Земрани" – 4029, "Телль-Калах" – 4 076, "Эль-Дабусия" – 1 834, "Эль-Кусайр" – 854, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 24 907 человек (женщин – 7 474, детей – 12 689).

По данным центра, за прошедшие сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) также вернулись 28 человек, через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 205 человек, выведено 15 единиц техники и 2 головы домашнего скота.

Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах Шаукатлия, Эль-Османия, Уфания, Трунжа, Рафид, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра), Эз-зелаф (провинция Дамаск), Седжар, Телль-Дау (провинция Хомс) разминировано 11,5 гектаров территории.

"Обнаружено и уничтожено 58 взрывоопасных предметов, в том числе одно самодельное взрывное устройство", — следует из сообщения.

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