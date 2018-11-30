США мало интересуют усилия по урегулированию в Сирии, заявила Захарова

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Представитель США не приехал на последнюю встречу в Астане по Сирии, очевидно, потому, что Вашингтон мало интересуют усилия, направленные на мирное урегулирование в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы вынуждены с сожалением констатировать, что США, которые являются наблюдателями в астанинском формате, воздержались от направления своего представителя на очередную встречу. Судя по всему, у американских партнеров имеются собственные виды на Сирию, их мало интересуют усилия, направленные на мирное политическое урегулирование в этом государстве", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Встреча в Астане продолжалась два дня и завершилась в четверг. В ней участвовали делегации стран-гарантов России, Турции, Ирана, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, представители правительства Сирии и оппозиции. В первый день, среду, 28 ноября, были проведены двух- и трехсторонние консультации, заседание экспертных групп. В четверг состоялись дополнительные консультации и пленарное заседание, где было озвучено итоговое заявление стран-гарантов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>