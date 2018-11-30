США мало интересуют усилия по урегулированию в Сирии, заявила Захарова

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Представитель США не приехал на последнюю встречу в Астане по Сирии, очевидно, потому, что Вашингтон мало интересуют усилия, направленные на мирное урегулирование в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Встреча в Астане продолжалась два дня и завершилась в четверг. В ней участвовали делегации стран-гарантов России, Турции, Ирана, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, представители правительства Сирии и оппозиции. В первый день, среду, 28 ноября, были проведены двух- и трехсторонние консультации, заседание экспертных групп. В четверг состоялись дополнительные консультации и пленарное заседание, где было озвучено итоговое заявление стран-гарантов.
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