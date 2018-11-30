В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Латакия – 1, Хама – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 2, Идлиб – 2, Хама – 1, Латакия – 1", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что всего Центр по примирению провел 2005 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза превысил 3,143 тысячи тонн.

В течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев организовал гуманитарную акцию в Телль-Бисе провинции Хомс, выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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