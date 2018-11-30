В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что всего Центр по примирению провел 2005 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза превысил 3,143 тысячи тонн.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>