Москва и Вашингтон могут вместе помочь Сирии, заявил зампостпреда США в ООН

ООН, 29 ноя — РИА Новости. Первая доставка гуманитарной помощи жителям лагеря Рукбан в Сирии показала, что Россия и США могут работать вместе, заявил в ходе Совбеза ООН заместитель постпреда США Джонатан Коэн.

"Доставка гуманитарной помощи в Рукбан является наглядным примером того, что Россия и Соединенные Штаты могут работать вместе, чтобы помочь народу Сирии, и что Российская Федерация может обеспечить одобрение режима гуманитарных поставок", — сказал Коэн.

Американский дипломат отметил, что "разовая доставка помощи — хорошее начало, но этого, конечно, недостаточно, крайне важно обеспечить постоянный доступ гуманитарных работников ООН в лагерь".

Коэн считает, что "нет никакой мыслимой причины, по которой сирийский режим должен блокировать будущие поставки".

"Мы готовы работать с Россией, чтобы сохранить эту договоренность, и мы надеемся, что они могут работать с Дамаском, чтобы способствовать большему количеству этих поставок в будущем", — добавил представитель американского постпредства.

"Мы полностью поддерживаем нынешний план ООН сделать еще одну поставку в Рукбан в середине декабря и призываем Россию и сирийский режим сделать все от них зависящее для того, чтобы это произошло без промедления", — заключил дипломат.

Лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, на сегодняшний день находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танфе.

Как сообщалось ранее, 3 ноября российская военная полиция сопроводила гуманитарный конвой ООН, двигавшийся из Дамаска, до 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы в Эт-Танфе. Безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты. Представители ООН доставили продукты питания, продовольственные товары, медикаменты, предметы первой необходимости общим весом 450 тонн. В ООН тогда выразили надежду на новые партии помощи, а в коалиции во главе с США сообщили о подготовке нового конвоя для беженцев, пока они не смогут вернуться домой.

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